Москва29 сен Вести.Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, прокомментировал кадровое решение Владимира Зеленского. По его мнению, назначение комика Алексея Ревы на пост заместителя министра обороны Украины объясняется стремлением главы киевского режима иметь исполнителя, готового беспрекословно выполнять любые указания.

26 сентября Минобороны Украины объявило о назначении Ревы заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых преобразований и цифровизации.

Какой смысл в назначении комика из "Рассмеши комика" замминистра обороны? Все просто — Зеленскому нужны такие исполнители, которые даже не понимают, какие указания будут исполнять, и к чему это приведет написал Дубинский в Telegram-канале

Парламентарий пояснил, что профессиональный специалист, получив "самоубийственный приказ", задумался бы о его целесообразности, а Реву, по его словам, можно заставить "нажать любую кнопку".

Собственно, по такому же принципу сам Зеленский и был назначен президентом. Война с РФ? Да, пожалуйста. Всю страну в пепел? Легко. Выписать повестки женщинам и малолеткам? С удовольствием. Теория выжженой земли добавил Дубинский

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала назначение на пост заместителя министра обороны Украины комика Алексея Ревы "черным юмором".