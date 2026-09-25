В МИД РФ прокомментировали назначение комика на пост замминистра обороны Украины

"Черный юмор": Захарова о назначении комика на пост замминистра обороны Украины В МИД РФ прокомментировали назначение комика на пост замминистра обороны Украины

Москва25 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала назначение на пост заместителя министра обороны Украины комика Алексея Ревы "черным юмором".

Накануне бывший украинский комик Алексей Рева занял пост замминистра обороны страны по вопросам цифрового развития и трансформаций​​​. Публика знает его как победителя юмористического шоу "Рассмеши комика".

Это и есть черный юмор заявила Захарова "Звезде"

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности генерального прокурора Украины. До него эту должность занимал Руслан Кравченко, причастный к созданию преступной группы, связанной с мошенническими колл-центрами.