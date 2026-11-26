Москва26 ноя Вести.Большинство украинцев сегодня живут одним днем. На более длительный срок строят планы только шабаи - люди, работающие в стране, но не собирающиеся в ней жить. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Вы знаете, у подавляющего большинства украинцев горизонт планирования очень короткий - в сутки. Если за сутки никого из твоих родных и близких не запихнули в этот бус (автобус, принадлежащих Территориальному центру комплектования (ТЦК) – прим. ред.) и не отправили на фронт, это уже хорошо. Появился свет, тепло и вода - наверное, это вообще прекрасно. Имеют более широкий горизонт планирования, как правило, шабаи - [люди], которые работают на Украине, но жить на Украине вовсе не собираются указал Килинкаров

В риторике украинских властей прослеживается тезис, касающийся готовности жертвовать своим населением ради "защиты европейцев". В отличие от них, российское руководство говорит о защите интересов и независимости самой страны, а не союзников, например, по БРИКС, добавил депутат Верховной рады Украины V-VII созывов, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.