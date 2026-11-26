Олейник: Путин не жертвует россиянами ради БРИКС Олейник: Путин ни разу не сказал, что Россия защищает БРИКС

Москва26 ноя Вести.В риторике украинских властей прослеживается тезис, касающийся готовности жертвовать своим населением ради "защиты европейцев". В отличие от них, российское руководство говорит о защите интересов и независимости самой страны, а не союзников, например, по БРИКС. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Суждение [главы киевского режима Владимира] Зеленского: "Мы защищаем Европу" - и требует денег. [Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный: "Если надо, для защиты Европы мы мобилизуем женщин". Скажите, вы где-нибудь слышали хоть раз, чтобы [президент РФ] Владимир Путин сказал: "Мы защищаем БРИКС, мы защищаем Китай, Индию"? Он везде говорит: "Мы защищаем Россию, независимость России"… Будем применять все средства". А эти наемники ради Европы готовы уничтожить свое население. Это большая разница обратил внимание Олейник



Киевские власти превращают украинцев в рабов, указал член Совета Движения "Другая Украина" Василь Вакаров. Народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, в свою очередь, заявил, что Зеленский занимается геноцидом украинского народа.