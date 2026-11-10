Бывший ярославский депутат обвиняется в участии в террористической организации

Экс-депутату Ярославской облдумы Цепенде заочно предъявлено новое обвинение Бывший ярославский депутат обвиняется в участии в террористической организации

Москва10 ноя Вести.В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности террористической организации, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

Предварительно установлено, что обвиняемый, находясь на территории иностранного государства, принял участие в заседании организации, деятельность которой признана Верховным судом Российской Федерации террористической на территории страны отмечается в публикации

Фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск.

Дело возбуждено по материалам УФСБ России по Ярославской области.

По информации РИА Новости, речь идет о находящемся за рубежом бывшем депутате Ярославской областной думы Василии Цепенде. Ранее он уже был заочно осужден за участие в нежелательной организации. Цепенда был соратником политика Бориса Немцова.