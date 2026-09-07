Москва7 сен Вести.Экс-глава "Формулы-1" Берни Экклстоун задержан в Португалии за незаконное ношение оружия. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, 95-летний британский предприниматель был задержан после приземления его частного самолета на аэродроме Тирес. Уточняется, что при себе у Экклстоуна был дробовик.

Бизнесмен ранее попадал в аналогичную ситуацию, когда в бразильском аэропорту при нем был обнаружен незарегистрированный пистолет. На допросе он сказал, что не знал о нахождении оружия в своем багаже.

Экклстоун занимал пост главы "Формулы-1" с 1978 по 2017 год. По оценке Forbes, его состояние составляет 2,9 миллиарда долларов.