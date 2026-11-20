Экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок нашла работу в консалтинге Handelsblatt: Анналена Бербок продолжит карьеру в консалтинговой компании

Москва20 ноя Вести.Экс-глава МИД Германии и бывший председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок нашла работу. Она будет трудиться в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира, сообщила газета Handelsblatt.

Бербок надеялась продолжить карьеру в международной политике или в преподавательской деятельности. Но получила более привлекательное предложение, отмечает издание.

Экс-бундесминистр иностранных дел Анналена Бербок от партии "Зеленых" теперь трудится в качестве высокопоставленного советника консалтинговой компании FGS Global говорится в публикации

Работу в сфере консалтинга, добавляет Handelsblatt, Анналена Бербок намерена совмещать с должностью профессора Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Ранее в Германии высмеяли уровень знаний Бербок. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер напомнил, что в ФРГ помнят о профессиональных промахах Анналены Бербок и не хотят ее возвращения в большую политику.