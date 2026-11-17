Политик Вайдель призвала отменить налог на выбросы CO2 и запрет на авто с ДВС

Лидер АдГ: власти ФРГ жертвуют благосостоянием народа ради климатических целей Политик Вайдель призвала отменить налог на выбросы CO2 и запрет на авто с ДВС

Москва17 ноя Вести.Власти Германии своими действиями приносят национальное и личное благосостояние граждан в жертву ради достижения климатических целей.

Об этом заявила сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель в соцсети X.

Так политик отреагировала на результаты исследования консалтинговой фирмы EY, авторы которого выяснили, что с 2019 года ФРГ лишилась 405,8 тыс. рабочих мест в промышленности, причем только за последние 12 месяцев страна потеряла 140,2 тыс. рабочих мест. Сильнее всего пострадала автомобильная отрасль – в ней стало на 143,5 тыс. рабочих мест меньше.

Эта деиндустриализация – не злой рок судьбы, а результат политики, которая приносит наше благосостояние в жертву климатической идеологии. Мы четко заявляем, что нужно сделать сейчас: отменить налог на выбросы углерода, снизить налог на электроэнергию, остановить поэтапный вывод из эксплуатации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания! Только так мы сможем сохранить рабочие места в Германии написала Вайдель

Лидер АдГ регулярно выступает с критикой курса Германии в сфере энергетики и ориентации на альтернативные источники энергии.

Так, недавно она заявила, что ФРГ проводит "самую тупую в мире" энергетическую политику. Вайдель отметила, что из-за непомерно высоких цен на энергоносители немецкие предприятия оказываются неконкурентоспособными и банкротятся либо релоцируют свою деятельность.