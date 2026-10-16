Лидер АдГ назвала энергетическую политику Германии "самой тупой в мире" Вайдель: Германия проводит самую глупую энергетическую политику в мире

Москва16 окт Вести.Сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель высказалась об энергетической политике своей страны. Она назвала ее "самой тупой в мире". Соответствующие слова партийного лидера приводит журнал Economist.

Я думаю, Германия проводит самую глупую и самую тупую энергетическую политику в мире. И она продолжается до сих пор сказала Вайдель

Дополнительно лидер АдГ отметила, что из-за отключения АЭС и перехода на солнечную и ветренную энергии, которые в силу природных условий совершенно не гарантируют стабильного энергообеспечения, страна вынуждена импортировать дорогостоящий ресурс из соседних стран.

Она добавила, что баснословные цены на энергию лишают местные предприятия конкурентоспособности, из-за чего немецкие компании либо становятся банкротами, либо переносят свою деятельность за рубеж.

В 2011 году правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Отправной точкой послужила авария на японской АЭС "Фукусима-1". К 2022 году работу осуществляли всего три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию пролонгировали до апреля 2023 года, к тому моменту они были уже окончательно выведены из строя.

Ранее Алис Вайдель заявила, что Берлину необходимо последовать примеру Вашингтона и заключить с Россией сделку по поставкам дизельного топлива.