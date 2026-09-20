В Германии высмеяли планы экс-главы МИД Бербок преподавать в университете США Жители ФРГ высмеяли новое место работы Анналены Бербок в США

Москва20 сен Вести.Бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок стала объектом шуток среди жителей страны из-за своей новой должности преподавателя в Колумбийском университете США. Об этом РИА Новости сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По словам Нимайера, в Германии высмеивают уровень знаний политика, шутя, что она отправилась искать Колумбийский университет в столицу Колумбии — Боготу. Общественник подчеркнул, что в немецком обществе хорошо знают о профессиональных промахах Бербок, и большинство граждан ФРГ не хотят ее возвращения в большую политику.

Напомним, ранее Бербок покинула пост председателя Генассамблеи ООН и объявила о планах преподавать в США.