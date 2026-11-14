Москва14 нояВести.Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что решил отказаться от Telegram-канала "Настоящий Гладков", на который подписано почти 400 тысяч пользователей.
В июне Гладков был назначен на должность посла РФ в Абхазии.
Дорогие друзья, принял решение перестать вести тг-канал "Настоящий Гладков"написал он
С сегодняшнего дня, исходя из новых должностных полномочий, все сообщения он пообещал публиковать в новом канале "Вячеслав Гладков".
Пока там только одно видеообращение, но уже больше двух тысяч подписчиков.