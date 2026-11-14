Вячеслав Гладков отказался от канала на 400 тысяч подписчиков

Экс-губернатор Белгородской области Гладков закрыл канал с 400 тыс. подписчиков Вячеслав Гладков отказался от канала на 400 тысяч подписчиков

Москва14 ноя Вести.Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что решил отказаться от Telegram-канала "Настоящий Гладков", на который подписано почти 400 тысяч пользователей.

В июне Гладков был назначен на должность посла РФ в Абхазии.

Дорогие друзья, принял решение перестать вести тг-канал "Настоящий Гладков" написал он

С сегодняшнего дня, исходя из новых должностных полномочий, все сообщения он пообещал публиковать в новом канале "Вячеслав Гладков".

Пока там только одно видеообращение, но уже больше двух тысяч подписчиков.