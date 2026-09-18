Москва18 сенВести.Заместитель председателя Верховного суда России Юрий Глазов подал заявление о прекращении полномочий. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
Уточняется, что ВККС рассмотрит заявление 22 сентября.
Заявление Глазова Юрия Владимировича о прекращении его полномочий судьи, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации рассмотрят 22 сентября 2026 годаотмечается в сообщении
Юрия Глазова назначили заместителем председателя Верховного суда РФ на пленарном заседании в 2020 году. Он также возглавляет Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда.