Замглавы Верховного суда Глазов подал в отставку Зампред Верховного суда РФ Глазов подал в отставку

Москва18 сен Вести.Заместитель председателя Верховного суда России Юрий Глазов подал заявление о прекращении полномочий. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

Уточняется, что ВККС рассмотрит заявление 22 сентября.

Заявление Глазова Юрия Владимировича о прекращении его полномочий судьи, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации рассмотрят 22 сентября 2026 года отмечается в сообщении

Юрия Глазова назначили заместителем председателя Верховного суда РФ на пленарном заседании в 2020 году. Он также возглавляет Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда.