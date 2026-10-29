Экс-мэр Самары Тархов и его жена перед смертью не разговаривали с внучкой Супруги Тарховы перестали разговаривать с внучкой Екатериной перед смертью

Москва29 окт Вести.Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья перед смертью перестали разговаривать с внучкой Екатериной. Об этом она рассказала в ходе судебного заседания, сообщает ИС "Вести".

Обвиняемая в убийстве бабушки и дедушки Екатерина Тархова уточнила, что не отмечала Новый 2025 год из-за обстановки в доме. Родные не разговаривали с ней несколько дней, но было ли это вызвано их нежеланием или действием препарата, она не знает.

Ранее девушка описала смерть своей бабушки. Отвечая на вопрос прокурора о том, как она поняла, что Наталья Тархова умерла, Екатерина ответила: "Прекратилось дыхание, и человек стал как камень".