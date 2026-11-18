Азаров: режим на Украине так или иначе необходимо сменить

Экс-премьер Украины заявил о необходимости сменить режим в стране Азаров: режим на Украине так или иначе необходимо сменить

Москва18 ноя Вести.Если не получится сменить режим на Украине политическими методами, то это необходимо будет сделать иначе, заявил украинский экс-премьер Николай Азаров.

На пресс-конференции в ТАСС Азаров указал, что при переговорах следует сосредоточиться в том числе на последующих политических изменениях. Среди них он назвал восстановление конституционного строя и демократических свобод, а также избрание относительно нейтрального руководства.

Переговоры должны сосредоточиться на изменении режима и последующих политических изменениях… Если этой цели невозможно достигнуть политическим путем, значит, она должна достигаться другими путями пояснил Азаров

Он уточнил, что европейские политические круги при любом исходе боевых действий и дипломатических усилий будут преследовать цель сохранить на Украине нацистский режим.

Эти господа не могли не знать, что творится сейчас на Украине. Значит, они сознательно идут на это. Значит, цель их заключается в том, чтобы при любых мирных переговорах, при любом исходе ситуации на поле боя – добиться сохранения этого режима заметил Азаров

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