Москва11 ноя Вести.Власти Молдавии уничтожили сельскохозяйственное производство страны. Об этом заявил экс-президент республики, депутат парламента Владимир Воронин.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что 85% продуктов питания в молдавских магазинах привозные, преимущественно с Украины.

В экономике всей Молдавии творится еще одно преступление. Местное производство убито отметил Воронин

По его словам, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) собственных граждан выдавила за рубеж, а вместо них завезла мигрантов.

Скоро в Молдавии тех, кто работает в реальном секторе экономики, останется меньше, чем чиновников добавил парламентарий

Ранее экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон отметил, что заявления о ликвидации молдавской государственности связаны с попытками отвлечь внимание от провалов нынешнего руководства. По его словам, действующие власти стремятся сохранить политическое влияние за счет идеи объединения с Румынией.