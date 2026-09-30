Москва30 сенВести.Бывший президент Молдавии Игорь Додон опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлены военные пикапы с пулеметами, стоящие в поле в селе Березовка. Этот населенный пункт расположен примерно в четырех километрах от украинской границы, напротив Винницкой области.
По словам политика, местные жители не получили официальных разъяснений о причинах присутствия военных.
Люди обеспокоены и требуют объяснений. Что там делают военные?написал Додон
Ранее глава парламентской комиссии по национальной безопасности Молдавии Лилиан Карп в эфире TV8 заявил, что вооруженные силы страны располагают возможностями для уничтожения беспилотников, залетающих с украинской территории, однако до сих пор не применяли их. Он объяснил это опасениями, что падение аппаратов может привести к жертвам и разрушениям.