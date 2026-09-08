В РФ создали добровольческое подразделение с экс-прокурором Грузии во главе

Экс-прокурор Грузии возглавил добровольческое военное подразделение в РФ В РФ создали добровольческое подразделение с экс-прокурором Грузии во главе

Москва8 сен Вести.В России сформировано добровольческое интернациональное подразделение "Георгиевский". Его возглавил бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Подразделение будет принимать участие в боевых действия в рамках специальной военной операции.

Именно русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария в 1945 году водрузили Знамя Победы над рейхстагом, каждый четвертый мой соотечественник воевал за свободу. Я уверен, что, как и тогда, символ разгрома врага снова поднимут русский и грузин пояснил Романов-Парцхаладзе

Он добавил, что добровольцем отправился участвовать в СВО. Ранее он со своими единомышленниками помогал российским военным, а также мирным жителям Донецкой Народной Республики, Белгородской, Брянской и Курской областей.

Ранее стало известно, что Москва направила в зону СВО свыше 100 тысяч добровольцев. Также оказывает поддержку, поставляя технические и материальные средства.