Москва8 сенВести.В России сформировано добровольческое интернациональное подразделение "Георгиевский". Его возглавил бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Подразделение будет принимать участие в боевых действия в рамках специальной военной операции.
Именно русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария в 1945 году водрузили Знамя Победы над рейхстагом, каждый четвертый мой соотечественник воевал за свободу. Я уверен, что, как и тогда, символ разгрома врага снова поднимут русский и грузинпояснил Романов-Парцхаладзе
Он добавил, что добровольцем отправился участвовать в СВО. Ранее он со своими единомышленниками помогал российским военным, а также мирным жителям Донецкой Народной Республики, Белгородской, Брянской и Курской областей.
Ранее стало известно, что Москва направила в зону СВО свыше 100 тысяч добровольцев. Также оказывает поддержку, поставляя технические и материальные средства.