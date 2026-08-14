Москва14 авгВести.Военный 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным Таран, служивший в составе личной охраны первого президента России Бориса Ельцина, сейчас специализируется на штурмовых действиях в городских кварталах и захвате опорных пунктов в зоне СВО. Об этом сам военный рассказал ИС "Вести".
По словам бойца, узнав о сложной ситуации в зоне спецоперации, он прибыл добровольцем "разбираться".
Я служил в диверсионном спецподразделении. Был такой опыт у меня в личной охране первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Дальше два контракта – в сотой дивизии, дивизия особого назначения. Занимаюсь личной охраной и безопасностью. Пришел сюда [на СВО] добровольцем, когда узнал, что здесь горячосказал Таран