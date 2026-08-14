Москва14 авг Вести.Военный 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным Таран, служивший в составе личной охраны первого президента России Бориса Ельцина, сейчас специализируется на штурмовых действиях в городских кварталах и захвате опорных пунктов в зоне СВО. Об этом сам военный рассказал ИС "Вести".

По словам бойца, узнав о сложной ситуации в зоне спецоперации, он прибыл добровольцем "разбираться".