Экс-супруг вынес из квартиры петербурженки кухню и детские игрушки После развода бывший муж вынес из квартиры петербурженки кухню и детские игрушки

Москва25 окт Вести.В Санкт-Петербурге женщина после развода осталась в пустой кухне. В ее отсутствие бывший муж вынес весь кухонный гарнитур, раковину, технику и игрушки сына. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По словам Ольги, вернувшись с сыном после отпуска, она обнаружила, что на кухне остался только холодильник. При этом квартиру женщина приобрела в браке в ипотеку, платит за нее сама. После развода экс-супруги не делили имущество. Алименты бывшему мужу назначили минимальные, так как он принес справку о минимальном доходе. Приставы с трудом взыскивают даже эти 6500 рублей.

Он забрал все, даже детские игрушки, которые сам купил, Sony PlayStation и так далее. Кухня была куплена после брака… Также забрал технику, купленную в браке, и вытяжку, которую покупала лично я после брака заявила пострадавшая

Главное - не то, что бывший супруг вынес все, а что оставил без ничего собственного сына, говорит Ольга. Она рассказала, что мужчина предлагал ей выкупить гарнитур, но денег на это нет. Бывший забрал и автомобиль, который был в лизинге. Доказать, что машина общая, невозможно.

В полиции, куда женщина пришла с заявлением, ей ответили: имущество общее, жилье общее. Замки остались прежние. Ольга боится, что ключи от квартиры могли оказаться у кого угодно.