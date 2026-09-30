В Петербурге женщина узнала о неизлечимой болезни и переехала жить в машину Mash: петербурженка переехала жить в машину, узнав о смертельном диагнозе

Москва30 сен Вести.Жительница Санкт-Петербурга узнала о неизлечимой болезни и решила изменить свою жизнь. Она стала жить в машине, сообщает Mash на Мойке.

Женщина живет в легковушке уже четыре месяца и остается довольна новой жизнью.

Оля с детства мечтала об автодоме и путешествиях, но никогда не решалась. Все изменилось после оглашения диагноза — девушка решила закрывать гештальты. В качестве автодома подошла ее легковушка. Оля месяц готовилась к переезду в тачку и в мае выехала из съемной отмечает канал

Удаленка позволила работать из любой точки. В машине Ольга обустроила кровать, повесила гирлянды, приобрела раскладной столик и электродуш с палаткой.

По ее словам, в автомобиле она может делать все: готовить, мыться, спать, работать.