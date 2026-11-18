Москва18 ноя Вести.Экс-участница телепроекта "Дом-2" Ирина Пинчук приняла ислам после свадьбы с парфюмером Саламбеком Мартазановым. Об этом она рассказала в социальных сетях.

В августе пара совершила исламский обряд бракосочетания никях, а в октябре они официально зарегистрировали брак.

Пинчук подчеркнула, что приняла это решение самостоятельно, без давления со стороны супруга. Она рассказала, что внимательно следила за поведением мужа и его отношением к людям, и именно это побудило ее всерьез заинтересоваться исламом.

Мой муж - мусульманин. Но за все время наших отношений он ни разу не пытался склонить меня к своей религии. Не уговаривал, не настаивал, не убеждал и уж тем более ничего не навязывал написала она

Для Пинчук союз с Саламбеком - уже второй по счету. До этого Ирина прошла через непростой развод с Араем Чобаняном, с которым воспитывает двоих сыновей. Ее нынешний избранник сумел найти общий язык с детьми, они отлично ладят.