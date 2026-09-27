Симоньян рассказала, что помогало ей при ссорах с бывшим гражданским мужем Симоньян призналась, что вышивание помогало ей в ссорах с бывшим мужем

Москва27 сен Вести.Во время ссор с бывшим гражданским мужем Андреем Благодыренко главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян уезжала к маме и вышивала крестиком – это было для нее своего рода психотерапией. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Симоньян призналась, что вышивание помогало ей справляться с тяжелыми моментами в отношениях. Она купила набор для вышивания с изображением фараона и каждый раз, когда ссорилась с бывшим гражданским мужем, уезжала к маме и приступала к рукоделию.

Я вышивала фараона каждый раз, когда я уходила от своего бывшего мужа. Ну, вы понимаете, что это было не так часто, но и не так мало. Крестиком вышивала. Что попалось под руку, то и начала вышивать. Вот с ним мы прямо ссорились по-настоящему. Я уезжала к маме, с ним мы не жили, с мамой жили вдвоем и вышивала фараона, как в порядке психотерапии рассказала Симоньян

Симоньян сообщилаа, что момент, когда она познакомилась со своим будущим мужем Тиграном Кеосаяном, стал последним, когда она брала в руки набор для вышивания.

Когда мы познакомились с Тиграном по-настоящему, он мне написал в соцсети, это был как раз тот момент, когда мы в очередной раз очень сильно поссорились [с первым мужем]. Мы поссорились в мой день рождения, а это был следующий день после дня рождения. Я уехала к маме и сидела, вышивала фараона. Вот когда он мне написал, я как воткнула эти иголки,[так они и остались]. Это было седьмое апреля 2011 года вспоминает Симоньян

Ранее Маргарита Симоньян поделилась своими воспоминаниями о жизни с Тиграном Кеосаяном, заявив, что "это было офигенно".