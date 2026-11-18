Адвокат бывшего полковника Захарченко рассказала, как стала его женой Туникова рассказала, когда и почему вышла замуж за экс-полковника МВД Захарченко

Москва18 ноя Вести.Адвокат и супруга экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко Валерия Туникова рассказала MK.RU, когда и почему вышла за него замуж.

Туникова пояснила, что начала общаться с Захарченко в 2017 году, но тогда они обсуждали исключительно уголовное дело бывшего полицейского, где Туникова была одним из его защитников. Постепенно разговоры между адвокатом и подсудимым стали все более личным, и в 2018 году у них начался роман.

Предложение выйти замуж Захарченко сделал Туниковой в 2020 году, но тогда она отказала, поскольку не хотела, чтобы их брак повлиял на отношение судей и следователей к экс-полковнику.

Поэтому они смогли пожениться лишь 8 ноября 2023 года, когда Захарченко уже отбывал наказание в колонии.

На свободе за 30 лет я не встретила человека, который имея один звонок, будет слушать Шопена, цитировать наизусть Высоцкого и "Евгения Онегина", с удовольствием и умением играть в шахматы. Нашла его в заключении и решила, что не имею право потерять. Желаю всем найти для себя такого особенного человека подытожила Туникова

Захарченко был сотрудником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Его задержали осенью 2016 года по обвинению в нескольких эпизодах коррупции. В 2019 году экс-полковника приговорили к 13 годам лишения свободы, а в мае 2022 года – уже к 16 годам с учетом новых обвинений.

В феврале 2026 года экс-полковник попал в штрафной изолятор. Известно, что он через суд пытался добиться заключения контракта с Минобороны, чтобы отправиться в зону СВО. По словам еще одного его адвоката Олега Середы, Захарченко находился в списках желающих заключить контракт, но его личное дело не направляли в военный комиссариат по месту отбывания наказания.