Москва17 ноя Вести.Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание по делу о коррупции, женился на своем адвокате. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Экс-полковник МВД и миллиардер Дмитрий Захарченко женился в тюрьме. Его женой стала его адвокат, 33-летняя Валерия Туникова… Во время длительных встреч между адвокатом и ее подзащитным начался роман. Спустя несколько лет таких отношений Захарченко предложил Туниковой стать его женой — пара зарегистрировала брак. Несколько дней назад у них была годовщина свадьбы указывает источник

Захарченко был сотрудником антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК). Его задержали осенью 2016 года по обвинению в нескольких эпизодах коррупции. В 2019-м экс-полковника приговорили к 13 годам лишения свободы, а в мае 2022-го - уже к 16 годам с учетом новых обвиненний.

В феврале текущего года экс-полковник попал в штрафной изолятор (ШИЗО). Известно, что он через суд пытался добиться заключения контракта с Минобороны, чтобы отправиться в зону СВО. По словам еще одного его адвоката Олега Середы, Захарченко находился в списках желающих заключить контракт, но его личное дело не направляли в военный комиссариат по месту отбывания наказания.