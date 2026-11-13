Один из самых известных киллеров 90-х Леша Солдат снова женился в колонии

Киллер Леша Солдат вновь женился в колонии Один из самых известных киллеров 90-х Леша Солдат снова женился в колонии

Москва13 ноя Вести.Один из самых известных киллеров 1990-х годов Алексей Шерстобитов по прозвищу Леша Солдат вновь женился в колонии, сообщает Baza.

59-летний стрелок орехово-медведковской ОПГ отбывает 23-летний срок в колонии за 12 убийств и покушений, и должен выйти на свободу в 2029 году.

Новую избранницу Леши Солдата зовут Юлия. Она раньше работала в Социальном фонде России, а сейчас трудится в строительной компании в Москве.

Леша Солдат, заключил брак с 48-летней Юлией Г. сказано в сообщении

Десять лет назад киллер женился на бывшей супруге телеведущего Сергея Дружко Марине, в 2024 году брак распался.

В колонии Шерстобитов начал писать книги и стихи и, благодаря внешности и манерам, получил у поклонниц репутацию самого обаятельного киллера.