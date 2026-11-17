Москва17 ноя Вести.Бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов назвал брак экс-полковник МВД Дмитрия Захарченко и его адвоката, 33-летней Валерии Туниковой осознанным решением, сообщила "Комсомольская правда".

По словам Скуратова, Конституция России и уголовно-исполнительное законодательство позволяют заключать брак, если один из молодоженов находится в тюрьме.

Надо, видимо, учитывать, что это произошло не сразу, а все же они несколько лет общались, это (заключение брака. – ред.) осознанное решение. Видимо, их, действительно, связывают чувства отметил Скуратов

Захарченко был сотрудником антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК). Его задержали осенью 2016 года по обвинению в нескольких эпизодах коррупции. В 2019-м экс-полковника приговорили к 13 годам лишения свободы, а в мае 2022-го - уже к 16 годам с учетом новых обвинений.

В феврале текущего года экс-полковник попал в штрафной изолятор (ШИЗО). Известно, что он через суд пытался добиться заключения контракта с Минобороны, чтобы отправиться в зону СВО. По словам еще одного его адвоката Олега Середы, Захарченко находился в списках желающих заключить контракт, но его личное дело не направляли в военный комиссариат по месту отбывания наказания.