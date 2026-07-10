Москва10 июл Вести.Бывший вратарь миланского "Интера" и сборной Италии Франческо Тольдо предотвратил кражу велосипеда в центре Милана и лично задержал злоумышленника. Инцидент произошёл вечером 9 июля на улице Виа Аньелло, сообщает издание Il Messaggero.

Тольдо парковал свой скутер, когда заметил, как один молодой человек бежит за другим. Узнав от преследователя, что у того только что украли велосипед, бывший спортсмен, находившийся в форме волонтёра гражданской обороны, без колебаний бросился в погоню. Он догнал вора в районе Корсо Витторио Эмануэле II и одним толчком сбил его на землю.

Похищенный велосипед сразу же вернули законному владельцу под аплодисменты многочисленных свидетелей происшествия.

Это было невероятно. Когда я увидел эту сцену, сразу понял, что произошло. Как только молодой человек подтвердил это, я даже не думал ни секунды. Я рванул на полной скорости, догнал его и одним толчком сбил его с ног рассказал Тольдо

Прохожие быстро узнали известного футболиста, начали благодарить его за поступок и просили обняться и сфотографироваться вместе.