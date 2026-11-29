Экс-замглавы МИД Ливии назвал украинскую атаку в Бенгази терактом и агрессией Экс-замглавы МИД Ливии: атака украинских БЭКов в Бенгази - теракт и агрессия

Москва29 ноя Вести.Атака украинских безэкипажных катеров-камикадзе на морской порт Бенгази является терактом и неприкрытой агрессией в отношении Ливии. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" экс-замглавы МИД Ливии Усман аль-Бадри.

Атака на порт Бенгази произошла 22 ноября, ее целью были российские корабли. Позже ливийская армия отразила еще две попытки атак на суда в Бенгази.

Это создает нестабильность в бассейне Средиземного моря и, возможно, затронет глобальные поставки нефти. Безусловно, произошедшее в городе Бенгази является терактом и действием, которое идет вразрез с международным правом. Нападение Украины совершено на суверенное государство, это неприкрытая агрессия в сторону нашей страны подчеркнул аль-Бадри

Как сообщил в интервью ИС "Вести" подполковник Ливийских Арабских Вооруженных Сил Аль-Махди Мухаммад Аль-Макрус, командование ВС Ливии получило перехваченные морские безэкипажные катера-камикадзе, которые использовались в атаке на морской порт Бенгази, а меры боеготовности для обеспечения безопасности порта после атак были усилены.