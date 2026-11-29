В ВС Ливии рассказали подробности о перехваченных украинских катерах-камикадзе Подполковник Вооруженных сил Ливии: перехвачены БЭК Magura с GPS и Starlink

Москва29 ноя Вести.Командование Вооруженных сил Ливии получило перехваченные морские безэкипажные катера-камикадзе, которые использовались в атаке на морской порт Бенгази; меры боеготовности для обеспечения безопасности порта усилены. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" подполковник Ливийских Арабских Вооруженных Сил Аль-Махди Мухаммад Аль-Макрус.

Атака на порт Бенгази произошла 22 ноября, ее целью были российские корабли. Тогда были перехвачены четыре из шести украинских безэкипажных катеров (БЭК) класса Magura. В дальнейшем ливийская армия отразила еще две попытки атак на суда в Бенгази, во время второй из которых украинский морской дрон был уничтожен, не достигнув цели.

Что касается безэкипажных катеров-камикадзе, которые были перехвачены и не взорвались, то командование Вооруженных сил их получило. На них были установлены GPS-трекеры и Starlink. Под командованием заместителя главнокомандующего ливийскими Вооруженными силами Саддама Хафтара мы усилили меры боеготовности для обеспечения безопасности военного и морского порта Бенгази сообщил подполковник Аль-Макрус

За атаками безэкипажных катеров ВСУ в Ливии могут стоять спецслужбы Британии, рассказал ранее в интервью Евгению Попову военный обозреватель Евгений Поддубный, сообщила ИС "Вести".