Поддубный рассказал, кто помогает ВСУ организовывать атаки с помощью БЭК Поддубный: спецслужбы Британии могут стоять за атаками безэкипажных катеров ВСУ

Москва29 ноя Вести.Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи безэкипажных катеров (БЭК) могли быть организованы при поддержке британских спецслужб. Об этом заявил военный обозреватель Евгений Поддубный в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".

По его словам, с 2023 года киевский режим формирует в Северной Африке и в районе региона Сахель обширную сеть военных инструкторов. В частности, они расположили три операционные базы на территории Западной Ливии.

Главная находится в Мисурате. И, собственно говоря, там украинские военнослужащие соседствуют с военнослужащими из Турции, с британским разведывательным центром и с американцами. И в этом смысле есть основания предполагать, что атаки безэкипажными катерами организованы при масштабной поддержке британских спецслужб подчеркнул Поддубный

22 ноября на военно-морской базе в Бенгази прогремел взрыв, совершенный с помощью морских безэкипажных катеров. Зампредседателя президентского совета Ливии Муса аль-Куни обвинил Украину в атаках и назвал их недопустимыми. Владимир Зеленский признал ответственность Украины за удар по порту. Ливийские власти обратились в ООН с официальной жалобой.