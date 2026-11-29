Москва29 нояВести.Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи безэкипажных катеров (БЭК) могли быть организованы при поддержке британских спецслужб. Об этом заявил военный обозреватель Евгений Поддубный в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".
По его словам, с 2023 года киевский режим формирует в Северной Африке и в районе региона Сахель обширную сеть военных инструкторов. В частности, они расположили три операционные базы на территории Западной Ливии.
Главная находится в Мисурате. И, собственно говоря, там украинские военнослужащие соседствуют с военнослужащими из Турции, с британским разведывательным центром и с американцами. И в этом смысле есть основания предполагать, что атаки безэкипажными катерами организованы при масштабной поддержке британских спецслужбподчеркнул Поддубный
22 ноября на военно-морской базе в Бенгази прогремел взрыв, совершенный с помощью морских безэкипажных катеров. Зампредседателя президентского совета Ливии Муса аль-Куни обвинил Украину в атаках и назвал их недопустимыми. Владимир Зеленский признал ответственность Украины за удар по порту. Ливийские власти обратились в ООН с официальной жалобой.