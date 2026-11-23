Москва23 ноя Вести.Передача технологии безэкипажных катеров (БЭК) террористам чревата непредсказуемыми последствиями. Об этом ИС "Вести" заявил главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Может быть, какая-то организация или политический аутсайдер попросит Украину, их специалистов за деньги - а Зеленский и компания за деньги готовы на все – передать технологии. И те приедут и научат. Зеленский же распространяет эти адовые технологии без ограничений всем, кто хочет. И тогда у террористов появятся свои специалисты. И наступит конец миру в том виде, как мы его видим полагает эксперт

Кузякин отметил, что сложность обнаружения БЭКов заключается в том, что они небольшого размера.

Дальность работы БЭК на сегодняшний день составляет порядка 800 километров. А это значит, что в принципе могли запустить его практически из любой точки береговой линии Средиземного моря. И сложность в их обнаружении заключается в том, что это небольшие изделия заметил он

На днях у берегов Ливии произошли атаки морских беспилотников ВСУ на суда, связанные с Россией.