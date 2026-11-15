Боец "Центра": БПЛА ВСУ стали летать там, где и не ждешь

Боец "Центра" рассказал об опасности перевозки грузов на передовую Боец "Центра": БПЛА ВСУ стали летать там, где и не ждешь

Москва15 ноя Вести.Непросто доставить на передовую провизию и экипировку, ведь безопасных зон нет. Вражеские беспилотники летают там,"где и не ждешь", заявил ИС "Вести" военный водитель группировки войск "Центр" Иван Баев.

Сопровождать, подвозить в район боевых действий продукты, … обеспечить полностью передачу от точки А до точки Б - опасно сейчас везде. … Где даже и не ждешь - опасно, [летают] БПЛА противника сказал Баев

Ранее боец ВС РФ рассказал, что его машину на фронте 12 раз атаковали дронами.