Москва23 ноя Вести.На гражданских судах по международному праву невозможна установка систем противовоздушной обороны (ПВО), однако существует, например, практика размещения на них расчетов FPV-перехватчиков. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Эксперт рассказал о возможных способах защиты гражданских судов от БПЛА, комментируя атаку беспилотников на шедший в Калининград российский сухогруз Sparta II в Финском заливе 21 ноября.

С точки зрения международного права – и я считаю, что… тут действительно есть доля правды, – как только вы устанавливаете любое оружие на гражданское судно, оно автоматически прекращает быть гражданским судном. И здесь есть некие сложности в организации такого рода безопасности. Именно поэтому гражданские суда предпочитают сопровождать военными – то есть образуется конвой, который сопровождает караван гражданских судов. Таким образом вы не нарушаете то, что вы ведете гражданские суда, а с другой стороны вы сопровождаете их военными объяснил Кузякин

Также, по словам эксперта, существует практика размещения на гражданских транспортных судах расчетов FPV-перехватчиков.

FPV-расчет не подпадает на сегодняшний день под международное регулирование как боевой расчет до тех пор, пока на FPV-дроны не установлена взрывчатка. То есть если вы просто размещаете людей, которые умеют воздушным тараном сбивать воздушные цели, вы не подпадаете таким образом под бывшее гражданское судно, которое стало военным. Такая практика есть, она распространена, но, видимо, недостаточно сильно, потому что все-таки отразить атаку нескольких беспилотников не сможет ни один FPV-расчет сказал Кузякин

По мнению эксперта, решать проблему атак дронов нужно в корне.

Лучшее средство ПВО – это уничтоженный завод по производству ударных дронов… Поэтому надо бить в корень, и вот эта эскалация все равно потребует рано или поздно принятия решения: а что же делать с вот этим ключевым фактором – откуда эти дроны появляются, кто их запускает и кто их, главное, производит? Вот это самое главное резюмировал Кузякин

Атаку беспилотников на сухогруз Sparta II Кузякин назвал сигналом о начале в Мировом океане войны без ограничений с применением беспилотников по всей номенклатуре различных судов.