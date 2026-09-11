Москва11 сен Вести.В подходах по защите российского неба от украинских беспилотников есть две проблемы, для решения которых РФ необходимы средства поражения дешевле, чем сбиваемая цель, а также система управления, позволяющая организовывать оборону против массированных атак в масштабах всей страны. Об этом ИС "Вести" заявил публицист, автор статей по военно-технической тематике Александр Тимохин.

Украина сейчас применяет куда более примитивные средства, куда более дешевые, но они при этом куда более массовые. И для них, например, не является проблемой бросить в атаку тысячу беспилотников … При этом сами беспилотники очень дешевые. То есть это фактически очень большая авиамодель. Там уровень технической сложности меньше, чем у автомобиля "Лада Гранта", понимаете? И электроника простая, и мотор простой, и сам он [БПЛА] сделан из простых дешевых материалов. И они могут просто ими завалить нас. То есть наши средства поражения, которые мы применяем для того, чтобы их сбивать, они дороже, чем сами беспилотники. И даже если мы будем сбивать все беспилотники, которые они запускают, мы все равно проиграем войну на истощение. Это первая составляющая проблемы сказал журналист

Второй проблемой Тимохин назвал географию.

Россия, если посмотреть на нее взглядом планировщика нападения любого, хоть воздушного, хоть наземного, – это в некотором смысле расширяющаяся воронка. Чем дальше в нее углубляешься, тем более протяженными становятся оборонительные рубежи. Если положить принцип рубежности в основу обороны, то чем дальше прорвались средства воздушного нападения противника в наше воздушное пространство, тем больше нам надо сил, чтобы все защитить и все направления перекрыть. Это вторая проблема. И чтобы справиться с этой проблемой, нам, во-первых, нужны свои дешевые средства поражения, которые будут стоить меньше, чем сбиваемая цель, и которые также можно будет производить массово. А во-вторых, нам нужна система управления, которая позволяла бы организовывать оборону именно против таких массированных атак в масштабах всей страны добавил он

Ранее депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что украинские законодатели признали, что Киев оказался в самой худшей ситуации с 2022 года, так как ПВО украинской столицы не способна противостоять реактивным дронам российской армии.