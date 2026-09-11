Москва11 сен Вести.Защита российской территории от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) требует интеграции всех сил. Об этом ИС "Вести" заявил публицист, автор по военно-технической тематике Александр Тимохин.

Вот сейчас у нас упор делается на боевые составляющие. С недостатками определенными какими-то, но в целом в основном вкладываются усилия и Министерства обороны, и военной промышленности, это именно создание новых средств поражения, новых средств обнаружения. То есть именно в ту самую боевую составляющую. А есть организационная. И вот здесь проблема в том, что нужен нетрадиционный для нашей страны подход. У нас мы находимся все еще в такой парадигме советского времени, когда идет четкое разделение, что вот это вот задача военных, вот это вот задача гражданских, вот это вот еще чья-то задача. А для эффективного защиты это нужно перемешать, условно говоря, друг с другом, интегрировать