Киев использует террористические ячейки в Африке для дестабилизации региона Журналист Бернвальд: Киев пытается дестабилизировать обстановку в Африке

Москва25 ноя Вести.Киевский режим использует террористические ячейки в Северной Африке для дестабилизации ситуации во всем регионе. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд.

Спецслужбы киевского режима используют различные террористические организации в Северной Африке для того, чтобы дестабилизировать обстановку вообще во всем регионе. Это уже видно невооруженным взглядом. Последние атаки на ливийский порт Бенгази - лишнее тому подтверждение отметил он

По словам журналиста, украинская атака на российское судно в порту Ливии готовилась не один месяц.

Офицеры спецслужб киевского режима уже давно присутствуют непосредственно на территории Северной Африки. В Мали были уже неоднократно замечены инструкторы, которые тренируют террористов, аффилированных с "Аль-Каидой" (признана террористической организацией и запрещена в РФ), и учат их пилотированию на беспилотных летательных аппаратах сказал Бернвальд

Жертвами украинской атаки на порт Бенгази стали двое военнослужащих военно-морских сил Ливийской национальной армии (ЛНА). Военные получили ранения во время нападения 22 ноября и позднее скончались.