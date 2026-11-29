Ливия направила жалобу в ООН после атаки Украины на порт Бенгази

Ливия пожаловалась в ООН на Украину после удара по порту Бенгази Ливия направила жалобу в ООН после атаки Украины на порт Бенгази

Москва29 ноя Вести.Ливийские власти обратились в Организацию Объединенных Наций (ООН) после украинской атаки на порт Бенгази, заявил РИА Новости глава МИД правительства, действующего на востоке Ливии, Абд аль-Хади аль-Хувейдж.

Премьер-министр Усама Хаммад направил официальную жалобу в ООН и Совет Безопасности сказал дипломат

Министр подчеркнул, что правительство Ливии решительно осуждает действия украинской стороны, нарушившие суверенитет страны, поставившие под угрозу безопасность судоходства и приведшие к гибели и ранению ливийских граждан.

Ранее член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил на Киев ответственность за нападение на порт Бенгази в ночь на 22 ноября, назвав подобные действия недопустимыми. Жертвами этой атаки стали двое военнослужащих ВМС Ливийской национальной армии. МИД Ливии потребовал от Украины официальных разъяснений и компенсацию за удар.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отмечал, что при операциях в международных водах или вблизи объектов инфраструктуры иностранных государств украинские дипломаты взаимодействуют с представителями этих стран. Вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни обвинил Зеленского во лжи.

27 ноября в ходе разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони Зеленский признался, что Киев не согласовывал удар по порту Бенгази с западными партнерами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что власти Ливии не оставят безнаказанной украинскую атаку на порт.