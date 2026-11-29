Ливия отозвала своего посла из Киева для консультаций после удара по Бенгази

В МИД Ливии объявили об отзыве посла с Украины на фоне атаки на порт Ливия отозвала своего посла из Киева для консультаций после удара по Бенгази

Москва29 ноя Вести.Министерство иностранных дел Ливии объявило об отзыве своего дипломатического представителя на Украине для проведения консультаций. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в соцсети X.

Решение было принято на фоне недавнего удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по морскому порту Бенгази.

Вызов посла для консультаций последовал в связи с украинской атакой на Бенгази сказано в публикации

Детали дальнейших дипломатических шагов Триполи пока не уточняются.

Ранее экс-замглавы МИД Ливии Усман аль-Бадри заявил, что атака украинских безэкипажных катеров-камикадзе на морской порт Бенгази является терактом и неприкрытой агрессией в отношении Ливии.

Как сообщил в интервью ИС "Вести" подполковник Ливийских Арабских Вооруженных Сил Аль-Махди Мухаммад Аль-Макрус, командование ВС Ливии получило перехваченные морские безэкипажные катера-камикадзе, которые использовались в атаке на морской порт Бенгази, а меры боеготовности для обеспечения безопасности порта после атак были усилены.