Москва29 нояВести.Министерство иностранных дел Ливии объявило об отзыве своего дипломатического представителя на Украине для проведения консультаций. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в соцсети X.
Решение было принято на фоне недавнего удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по морскому порту Бенгази.
Вызов посла для консультаций последовал в связи с украинской атакой на Бенгазисказано в публикации
Детали дальнейших дипломатических шагов Триполи пока не уточняются.
Ранее экс-замглавы МИД Ливии Усман аль-Бадри заявил, что атака украинских безэкипажных катеров-камикадзе на морской порт Бенгази является терактом и неприкрытой агрессией в отношении Ливии.
Как сообщил в интервью ИС "Вести" подполковник Ливийских Арабских Вооруженных Сил Аль-Махди Мухаммад Аль-Макрус, командование ВС Ливии получило перехваченные морские безэкипажные катера-камикадзе, которые использовались в атаке на морской порт Бенгази, а меры боеготовности для обеспечения безопасности порта после атак были усилены.