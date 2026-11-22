Эксперт: благодаря Маску республиканцы не потеряли все места в Конгрессе США Эксперт: пожертвования Маска помогли республиканцам сохранить места в Конгрессе

Москва22 ноя Вести.Если бы миллиардер и глава Tesla и SpaceX Илон Маск не сделал пожертвования в комитет политических действий (PAC) и другие организации Республиканской партии, они потеряли бы "колоссальное количество мест" в парламенте. Об этом заявил ИС "Вести" заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.

Все-таки правильно, что он сделал… пожертвования. Если бы он не сделал этих пожертвований, то Республиканская партия вообще потеряла бы колоссальное количество мест. Например, могла бы сразу потерять 100 или больше мест в Палате представителей и, например, почти все места в Сенате обозначил Демчук

В общей сложности Маск вложил более 276 миллионов долларов в организации республиканцев.