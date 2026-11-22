Москва22 ноя Вести.Члены Конгресса США 120-го созыва могут воспользоваться административными ресурсами, чтобы оказать давление на "трамповских" людей. Такое мнение высказал ИС "Вести" заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.

[Демократы], могут использовать сейчас свои административные ресурсы, когда получат большинство и в Сенате, и в Палате представителей, для того чтобы кошмарить правительство, администрацию [президента США Дональда] Трампа. Начинать многочисленные расследования, вызывать трамповских чиновников для дачи показаний по каким-то делам, начинать рассмотрение или, как они это называют, борьбу с коррупцией трамповской администрации, предъявляя обвинения, требуя расследований предположил Демчук

Палата представителей Конгресса США на следующей неделе может инициировать отставку главы Пентагона Пита Хегсета. Кроме того, рассматривается вариант блокировки финансирования систем компании SpaceX Илона Маска.