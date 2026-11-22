Москва22 ноя Вести.Как только как члены Конгресса США 120-го созыва примут присягу, демократы и республиканцы начнут взаимодействовать друг с другом одним из двух способов. О них рассказал ИС "Вести" заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.

У демократов здесь есть два варианта, два пути. Первый путь - это, соответственно, полная обструкция: неконструктивно блокировать все, устраивать разбирательства и так далее. Но фактически это ни к чему, кроме как к взаимному тупику, не приведет. Либо все-таки проявить конструктивный подход, отбросить ненависть и договариваться… Предложить вариант, который будет хотя бы минимально приемлем для Республиканской партии и при этом будет устраивать демократов. Но по тем заявлениям, которые мы сейчас слышим,… демократы все-таки настроены на конфронтацию. Запускается так называемое "красное колесо мести": как [действующий президент США Дональд] Трамп в свое время отменял все указы, подписанные [46-м президентом США Джо] Байденом, так и демократы, наверное, хотят поступить сейчас - отменять по максимуму все решения Трампа, которые только можно отменить, и всячески дискредитировать Республиканскую партию считает Демчук

Новые парламентарии могут воспользоваться административными ресурсами, чтобы оказать давление на "трамповских" людей, добавил он.