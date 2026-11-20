Антонов указал, что Трампу будет сложно выполнять обещания с новым Конгрессом Антонов: Трампу будет трудно выполнять обещания из-за драки с демократами

Москва20 ноя Вести.Президенту США Дональду Трампу будет сложно исполнять какие-либо свои обещания после того, как новый состав Конгресса начнет работу в январе следующего года. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил профессор МГИМО, бывший посол России в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что в избранном 120-м Конгрессе начнется жесткое противостояние между представителями демократической и республиканской партий.

Я ожидаю после 3 января, когда новые сенаторы, новые законодатели в нижней палате сядут, начнется очень сильная жесткая драка между республиканцами и демократами. И я думаю, кстати говоря, из-за этой ситуации Трампу будет очень трудно выполнять свои какие-либо обещания. Владимир Владимирович вчера говорил о том, насколько американцы могут выполнять свои обязательства сказал Антонов

Экс-посол отметил, что глубинное государство в Соединенных Штатах не позволяет реализовывать указания президента.

Вот эта прокладка между президентом и исполнителями, она железобетонная, ее не пробьешь. Это самое, по-английски говоря, deep state – это внутреннее государство, это внутренний оппозиционный массив людей, который не позволяет [обещания Трампа] реализовывать уточнил Антонов

Ранее глава республиканцев в Сенате США Джон Тьюн заявил, что действия представителей демократической партии по согласованию бюджета могут привести в стране к новому шатдауну - временному прекращению работы федерального правительства.