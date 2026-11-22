Митинги, как у BLM: эксперт рассказал, к чему могут привести США демократы Демчук: из-за конгрессменов-демократов в США могут начаться беспорядки

Москва22 ноя Вести.В США с началом работы нового состава Конгресса могут начаться беспорядки. Такое мнение высказал ИС "Вести" заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.

По его словам, события могут развернуться так же, как во время митингов Black Lives Matter (BLM) - международного общественного движения, выступающего против расизма и насилия в отношении темнокожих людей.

Лидеры республиканцев и лидеры демократов будут выводить своих сторонников на улицы. То есть будет что-то похожее на BLM, только уже не в плане защиты прав темнокожих от произвола полиции, а просто такой вот протест. Допустим, протест республиканцев против того, что делают демократы, получив большинство, или протест демократов против [президента США Дональда] Трампа – что он цепляется за свою власть, не дает, соответственно, "добро" на принимаемые демократами законы, парализует государственную систему и так далее. Если это все перейдет в беспорядки на улицах, какие-то массовые демонстрации, наверное, до нового захвата Капитолия все-таки не дойдет, но это может очень серьезно дестабилизировать ситуацию предположил Демчук

Кроме того, добавил он, новые конгрессмены могут запустить "колесо мести" Трампу.