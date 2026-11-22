Москва22 ноя Вести.Часть республиканцев в Конгрессе могут отвернуться от президента США Дональда Трампа и отказаться от дальнейшей поддержки проводимой им политики. Такое мнение высказал ИС "Вести" заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.

Часть республиканцев будут думать о том, что не нужно так уж откровенно поддерживать линию Трампа. Лучше найти какого-то другого человека, который не связан с Трампом, какого-то нового абсолютно кандидата, чтобы это был не [вице-президент Джей Ди] Вэнс и не [госсекретарь Марко] Рубио, и, соответственно, как-то обнулить Трампа. И на выборы двадцать восьмого года выйти уже с кандидатом, которого никто не будет ассоциировать именно с трампизмом. То есть это будет республиканец, который скажет, что он верен традициям и всем ценностям Республиканской партии, то есть таким консервативным традиционным ценностям, но не считает себя сторонником идеи MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой" – прим. ред.) и сторонником Трампа пояснил Демчук

Как только как члены Конгресса США 120-го созыва примут присягу, демократы и республиканцы начнут взаимодействовать друг с другом одним из двух способов, добавил он.