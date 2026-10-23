Эксперт: частая смена работодателей не приводит к уменьшению будущей пенсии Эксперт рассказала, как частая смена работы влияет на будущую пенсию

Москва23 окт Вести.Количество мест работы никак не влияет на размер пенсии, важно только общее время официального трудоустройства и размер заработной платы. Об этом ТАСС сообщила кандидат экономических наук, эксперт президентской платформы "Россия - страна возможностей" Оксана Галюта.

Частая смена работодателей сама по себе не приводит к уменьшению будущей пенсии. Пенсионные коэффициенты формируются индивидуально и сохраняются независимо от количества мест работы отметила Галюта

По ее словам, работу можно менять хоть каждый месяц, поскольку для будущей пенсии имеет значение не столько длительность работы у одного работодателя, сколько официальный характер занятости и объем сформированных пенсионных прав.

Эксперт добавила, что ключевые риски, которые могут негативно повлиять на размер пенсии, связаны с длительными перерывами в официальной занятости, неофициальной заработной платой и отсутствием необходимых сведений о трудовой деятельности.