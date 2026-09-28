Юрист объяснил, как вторая работа влияет на пенсию Юрист Виноградов: работа у двух работодателей может повысить пенсию

Москва28 сен Вести.Официальная работа сразу у двух работодателей может увеличить будущую страховую пенсию, поскольку каждый из них начисляет и уплачивает страховые взносы, эти данные учитываются при формировании пенсионных прав. Об этом в беседе с RT рассказал член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

При этом эксперт предупредил, что вторая работа у сотрудника не означает автоматического увеличения пенсии в два раза по сравнению с теми, кто трудится только в одном месте.

Вторая официальная работа может повлиять на размер будущей пенсии в том случае, если на основном месте человек получает сравнительно небольшую зарплату: дополнительные страховые взносы позволят ему сформировать больше ИПК (индивидуальных пенсионных коэффициентов. - Прим. ред.) за год сказал он

По словам юриста, работа по совместительству не удваивает страховой стаж. Если человек в один и тот же календарный период трудился и на основной работе, и по совместительству, в стаж засчитывается сам период, а не два параллельных трудовых стажа. Однако страховые взносы от разных работодателей суммируются на индивидуальном лицевом счете, но только в пределах общего годового лимита индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Юрист пояснил, что размер страховой пенсии зависит прежде всего от количества накопленных ИПК. Они формируются исходя из дохода, с которого работодатели перечисляли страховые взносы, поэтому значение имеет не количество мест работы, а общий объем сформированных пенсионных прав.

При этом, как объяснил Виноградов, если максимальные десять коэффициентов уже набраны за счет основного заработка, работа по совместительству не даст дополнительных ИПК за тот же период.

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