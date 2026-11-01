Эксперт: Египет напуган самолетами, которые Эфиопия получила из России Эксперт Коэн: Су-35 из России укрепили обороноспособность Эфиопии

Москва1 ноя Вести.Поставка российских истребителей Су-35 значительно укрепила обороноспособность Эфиопии и усилила ее позиции в регионе, заявил израильский исследователь и публицист Эди Коэн в интервью Эфиопскому информационному агентству (ENA).

Египтяне напуганы самолетами, которые Эфиопия получила из России сказал он

Как отмечает агентство, Эфиопия стала первой страной Африки к югу от Сахары, получившей такую современную военную технику. По словам Коэна, приобретение российских истребителей повысило военный потенциал страны и вызвало обеспокоенность в соседнем Египте, при этом египетские и другие арабские страны внимательно следят за укреплением вооруженных сил Эфиопии.

Коэн напомнил, что ранее Египет также намеревался приобрести Су-35, однако отказался от сделки под давлением Вашингтона, угрожавшего Каиру санкциями. Эфиопии, по его мнению, удалось преодолеть аналогичные препятствия благодаря дипломатическим усилиям и развитию международных связей. Эксперт считает, что приобретение российских самолетов свидетельствует о различиях в подходах Аддис-Абебы и Каира к защите своих стратегических интересов.

28 октября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о получении первой партии из 12 российских истребителей Су-35 и предстоящей поставке четырех батарей зенитных ракетных систем С-400. По его словам, поставки начались на год раньше первоначально согласованного срока.

Ранее гендиректор "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александр Михеев рассказал ИС "Вести", чем самолеты Су-35 заинтересовали военно-воздушные силы (ВВС) Эфиопии.