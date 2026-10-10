Москва10 окт Вести.Существует мнение, что почва нынешних успехов Китая закладывалась десятилетия назад. Его прозорливость несколько преувеличена, но отдельные примеры впечатляют. Об этом заявил ИС "Вести" глава департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Игорь Макаров.

Один из примеров, где Китай абсолютно доминирует - это отрасль критических металлов и минералов. … Я был удивлен, когда увидел, что в 1992 году Дэн Сяопин сказал фразу, что на Ближнем Востоке есть нефть, в Китае есть редкоземельные металлы, давайте используем это преимущество. И, собственно, лидерство Китая на этом критическом рынке, благодаря которому он во многом держит оборону в торговых войнах и способен вполне отбиваться от нападок США, - это результат сверхдолгосрочного видения, которое в Китае развивалось, начиная с 1990-х годов. Вот пример тренда, который, несмотря на слом эпохи, который мы пережили, начиная с 1990-х годов, был прогнозируем, и они этим блестяще воспользовались сказал Макаров

Китай с 2010 года является крупнейшим торгово-экономическим партнером Бразилии. Планы президента США Дональда Трампа вытеснить Пекин из латиноамериканской страны вряд ли возможно осуществить, считает заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики РФ МГИМО Борис Мартынов.