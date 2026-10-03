Москва3 окт Вести.Треть послания французского императора Наполеона I Бонапарта (1769-1821) своему генералу уже была расшифрована специалистами, искусственный интеллект воспользовался подсказкой и смог до конца доделать работу. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель направления IT в Т-Образовании и Московской школе программирования (МШП) Михаил Ховричев.

По его словам, часть работы по расшифровке была совершена в 1970-е годы.

Автор, который использовал GPT, который расшифровал это послание, сам указывает, что все нужное для расшифровки, уже было на самом деле, даже в 70-х… Ранее французский историк уже опубликовал 33 значка. Всего их там 155. Каждый из них обозначает либо букву, либо какое-то слово. Так что у нас уже треть письма была разгадана на самом деле, и у модели [искусственного интеллекта] была изначальная подсказка… Дальше GPT писал программу сказал Ховричев

Специалист объяснил: искусственный интеллект на место неизвестных знаков подставлял случайные буквы до тех пор, пока не получались привычные французские сочетание слов.

Если встало – оставляет. И так очень-очень много раз. Вот это сравнение: стало ли больше похоже на французский язык и вообще сам французский язык начала XIX века, модель знает, соответственно, из книг Гюго, Дюма, на которых обучалась. Но при этом сама модель ничего нового не изобрела, никакой способ дешифровки, но очень аккуратно, скажем так, провела работу, которая раньше требовала недели добавил он

Ранее искусственному интеллекту OpenAI GPT‑6 Astra удалось расшифровать послание от французского императора Наполеона I Бонапарта (1769-1821) своему генералу спустя 217 лет. Записка была направлена в 1809 году по указанию Наполеона его пасынком Эженом де Богарне и состояла из 1,3 тыс. зашифрованных знаков. В шифре использовались цифры, обычные буквы, греческие буквы и различные условные символы.