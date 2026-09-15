Москва15 сен Вести.Решение "задачи тысячелетия" с помощью искусственного интеллекта (ИИ) может оказаться "рекламным ходом", заявил программист и обозреватель новостей про искусственный интеллект (ИИ) Владилен Минин в интервью ТАСС.

Такой сценарий возможен, если математическое сообщество не сможет доказать правильность решения задачи, отметил Минин.

Сейчас нельзя сказать, что ИИ все-таки решил задачу. Я думаю, что это поспешное суждение, в первую очередь, ориентированное на маркетинг, хотя имеет под собой довольно прочный фундамент приводит ТАСС слова Минина

Математические вычисления ИИ-агентов нуждаются в подкреплении физическими законами, пояснил эксперт.

В OpenAI заявили, что внутренняя модель компании на основе ИИ решила одну из семи "задач тысячелетия" - проблемы существования и гладкости решений уравнений Навье - Стокса. Для решения использована модель, возможности которой в значительной степени превосходят показатели GPT-6 Astra.